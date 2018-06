Zpěvák Prince se bude rozvádět

Podle jejího tiskového mluvčího se však nerozhodovala snadno a dlouho s rozchodem otálela. „Rozhodnutí ukončit to manželství bylo pro paní Nelsonovou velmi složité. Bude se snažit o přátelský rozchod a doufá, že proces proběhne hladce a rychle,“ svěřil médiím zastupující právník Edward Winer.

Zpěvák o rozvod patrně vůbec nestál, potvrdil to jeho osobní právník Patrick Cousins. „Jeho žena požádala o rozvod. Není to nic, co by si přál. Nic dalšího v tom není. Nebude odporovat protižalobou, rád vše rychle vyřeší,“ uvedl Cousins.

Ano si řekl osmačtyřicetiletý zpěvák Prince Rogers Nelson s devětadvacetiletou Manuelovu Testoliniovou v roce 2001. Svou choť zpěvák vybral z řad charitativních pracovnic vlastní nadace. Dnes je Manuela také prezidentkou produkční společnosti Gamillah mající rovněž vlastní řadu atraktivních svíček. Vedle toho pomáhá bojovat proti chudobě.

Prince se v těchto dnech věnuje pilování svého nového alba 3121, jehož vydání ohlásil na tento rok. Rozvádět se bude již podruhé.