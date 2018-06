Zpěvák Petr Poláček bude učit boj na život a na smrt, bili mu sestru

"Moje sestra měla manžela, který byl násilník. Mlátil ji, došlo i k nějakému soudu, on pak vyhrožoval celé rodině, což byl impulz pro mě, abych nežil ve strachu. A tak jsem přišel ke krav maga," objasnil iDNES.cz Petr Poláček.

Krav maga bude zřejmě už brzy sám učit. "Dostal jsem nabídku udělat si instruktorské zkoušky, takže jedu každý den tréninky a jsem úplně mrtvej. Dělám to několik let, hrozně mě to baví. Nejde to ani moc ukázat, není to úplně bojový sport, který má nějaká svá pravidla. Tohle je o ulici. O hodně drsné ulici. Od úrazu oka až po zlomené koleno. Co nejdřív vyřídit a pryč. A nebo se tomu úplně vyhnout, což je úplně nejlepší," poodkrývá jen zlomek toho, co soustava technik vypracovaných pro sebeobranu a boj zblízka izraelských obranných sil a tamní národní policie obnáší.

Že je novému "koníčku" oddaný na maximum, dokládá i zpěvákovo nové tetování. "Na pravé paži mám něco, co s bojovým uměním souvisí - samuraje," dodal s tím, že je to jen jedno z mnoha tetování.

"Vždycky jsem si přál nějaké tetování, ale nevěděl jsem, kdy začít. Měl jsem přítelkyni z Jičína, která mi dala kdysi k Vánocům poukaz, abych si k tatérovi zašel. Takže jako první jsem si dal na ruku motivační citát z Rockyho. Pak jsem si řekl, že zpívám, jsem muzikant, tak jsem si nechal udělat mikrofon. A protože taky miluju rock'n'roll, tak jsem si dal na ruku obrázek Slashe z Guns N' Roses," doplnil Poláček s tím, že to konečná rozhodně nebude.



Děti ráje - Michael Foret, Sagvan Tofi a Petr Poláček

"Pro mě každé to tetování má nějaký smysl. Když mám depresi, podívám se na svůj citát. Když si říkám, jestli ta muzika má smysl, mrknu na mikrofon."

Momentálně ale Petr Poláček stojí na křižovatce, na které se lehce ztrácí. Cítí, že jako zpěvák nemá takový prostor, jaký by chtěl. Na zkušenost v SuperStar ale dopustit nedá.

"Kdysi nám říkali, že za rok bude po nás. Bude konec. A najednou je to spousta let a já se tím pořád živím, což je super. Jenom mi vadí, že člověk nemůže úplně dělat to, co chce. Musí dělat kompromisy, musí v té muzice přemýšlet, kalkulovat. Teď už to dělám spíš pro radost, takže doufám, že se mi podaří ten instruktorský kurz, abych se nemusel spoléhat jen na hraní," uzavřel zpěvák, který naposledy hrál v muzikálu Děti ráje.