Zpěvák Petr Muk se podle tajné pitevní zprávy udusil zvratky

V těle měl zpěvák určitou koncentraci escitalopramu, látky obsažené v lécích na depresi. Drogy se v těle nenašly, píše deník. Příčinou smrti se tak stalo velké množství zvratků, které se dostalo do plic. "Je to rychlá, bezbolestná smrt," řekl Aha! lékař, který se podílel na zpěvákově pitvě.

Stejnou smrtí mimochodem zemřel ve svých sedmadvaceti letech americký hudebník Jimi Hendrix. V roce 1970 se zadusil při zvracení vína v hlubokém spánku, což bylo patrně způsobeno požitím nepřiměřeného množství prášků na spaní (více v článku o známých osobnostech, které zradily léky).

"Za normálních okolností, kdyby byl v bdělém stavu a seděl nebo stál ve vzpřímené poloze, tak by se obsah dostal do dutiny ústní a tudy ven. Vleže však nastává problém a obsah žaludku se dostane při nádechu do průdušnice a pak dále do plic, které poleptává a zároveň zabrání výměně plynů v plicích a nastává udušení. Dá se říct, že netrpěl - zemřel zhruba za minutu poté, co se zvratky dostaly do plic. Seberychlejší lékařská pomoc by mu v jeho stavu nemohla pomoci," vysvětlil lékař.

Výsledky pitvy tak potvrzují to, co říkalo zpěvákovo okolí: jeho smrt byla nešťastná náhoda. "Osobně jsem Petra znala dvacet let, sama jsem si s ním nevěděla rady, protože působil suverénně - jak na jevišti, tak v soukromí. Každý viděl, že přišel Petr Muk a všude ho bylo plno. Budu na něj vzpomínat na člověka, který měl rád život a rozdával radost," řekla iDNES.cz Leona Machálková.

"Měli jsme kvůli novému muzikálu několik schůzek, Petr se na tuhle práci moc těšil, měl vůbec spoustu plánů," tvrdí od začátku i Mukův kamarád a kolega, producent Oldřich Lichtenberg. Do pitevní zprávy nenahlédl a ani se k tomu nechystá. "Nechci ji vidět... Zprávu museli dokončit ve čtvrtek a na jejím základě jsme se s rodinou dohodli na termínu veřejného rozloučení a pohřbu," dodal.

Rozloučení v divadle

Veřejné rozloučení s Petrem Mukem proběhne v pražském Divadle Broadway ve čtvrtek 3. června. iDNES.cz o tom informovala zpěvákova rodina. "Poslední rozloučení proběhne pro veřejnost v 10 hodin a odpoledne téhož dne v úzkém rodinném kruhu. Děkujeme všem za pochopení, podporu a projevenou soustrast," uvádí v prohlášení zpěvákova manželka Eva.

Lidé na Petra Muka vzpomínají i v pražském parku Grébovka

Lidé mohou na zesnulého zpěváka zavzpomínat také v pražských Havlíčkových sadech na Vinohradech. Pietní místo skoro uprostřed parku známého jako Grébovka po dohodě s rodinou ve středu vyčlenila radnice Prahy 2.