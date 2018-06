Zpěvák Petr Kolář drží dietu, chce být v kondici

"Můj život je shon mezi koncerty, divadlem, zájezdy a studiem a já jsem při takovém způsobu života samozřejmě nikdy nejedl pravidelně, natož zdravě. Myslel jsem, že to ani nejde. Ale jde a docela jednoduše. Jím pětkrát denně a tolik zeleniny, co jsem spořádal asi za půl roku, co to takhle provozuju, jsem nesnědl snad za celých čtyřicet let," říká s úsměvem zpěvák.

Na koncerty a vystoupení si teď s sebou vozí krabičky s nutričně vyváženými porcemi čerstvě připraveného jídla. Manželku přípravou své speciální stravy ale neobtěžuje, tenhle servis mu obstarává společnost, která se dietami zabývá. Pravidelné stravování už rockerovi přineslo pětikilový úbytek na váze a zmenšení objemu, současně mu ale zachovalo kýženou svalovou hmotu.

Petr Kolář s manželkou a synem Honzíkem

"Kromě toho, že jsem něco shodil, se cítím opravdu mnohem líp po fyzické stránce. Už jsem si tak zvykl, že bych neměnil." Dobrou kondici předvedl rocker i na charitativním koncertě Chceme žít s vámi. Netradiční publikum ho doslova nadchlo.

"Vážím si toho, že se něco takového pro postižené lidi dělá a že jsem mohl přispět svou měrou i já. Je krásné vidět publikum, které je za vystoupení nesmírně vděčně, dává mi to pocit uspokojení. Člověk dělá to, co umí a může a já umím zpívat, takže ty nemocné podporuju alespoň takhle. Byla to opravdu pěkná akce s úžasnou atmosférou," líčí Kolář.

Podobnou atmosféru by si přál zažít i při svém letním akustickém turné s názvem "Pod hvězdami aneb Vždy je něco za oponou". Turné vypukne v květnu a bude probíhat až do července v nezapomenutelné atmosféře letních amfiteátrů, hradů a zámků v celé České republice.