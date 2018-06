Zpěvák Petr Bende je otcem, manželka porodila syna Matyase

Audio Poslechněte si píseň, kterou složil Petr Bende své manželce loni v létě

Že se Bende stane tatínkem právě v pondělí, vůbec netušil. Manželé totiž jako obvykle přišli pouze na kontrolu. "Rovnou nám řekli, že si tu Zuzku nechají. Šlo to všechno strašně rychle," popsal. "Byl to ten nejkrásnější zážitek. Předčil i všechny ty hudební věci, které mám za sebou," dodal Petr Bende, který tak nechyběl u porodu.

Velmi si také pochvaluje personál ostravské nemocnice. "Pan doktor Šimetka, který se o porod staral, byl naprosto úžasný, stejně jako celý personál. To vybavení i přístup byl naprosto neskutečný," podotkl Bende.

Na svou novou roli si prý musí zvyknout. Jak připustil, úplně mu nedochází, co se vlastně stalo. "Když jsem byl večer sám doma, tak jsem právě o všem přemýšlel. Říkal si, že Matyas už je na světě, je to hezký. Ale to víte, že na to nejsem úplně připravený. Ty pocity se budou ještě chvíli míchat, hlavně až ho budeme mít tady doma," dodal zpěvák, který si před další prací vzal do konce května rodičovské volno.

Petr Bende si vzal svou dlouholetou přítelkyni Zuzanu loni v červenci. Romantický obřad proběhl na molu rybníka nedaleko Velehradu na Moravě, ke kterému má zpěvák silné pouto. Před necelými třemi lety tu hrál a právě tady poznal také svou budoucí ženu. - čtěte Zpěvák Bende se oženil, přítelkyni Zuzanu si vzal na molu