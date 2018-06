Třetí dítě by byl velký luxus, říká ženatý zpěvák Petr Bende

Jste ženatý, máte dvě děti. Byla vaše touha mít rodinné zázemí co nejdřív?

Měl jsem rodinu v 32 letech, to není nejdřív. Jsem zastáncem toho mít děti ve věku, kdy jsem schopen jim životně a energií něco předat, než si bezhlavě užívat a v šedesáti zjistit, že na to nemám. Myslím, že to bylo přesně ve věku, kdy můžu vše splnit a užít si to.

Co roste z vašich dvou synů?

Staršímu synovi je tři a půl roku, je energický, hudebně nadaný. Mladšímu bude za chvíli rok, je hodný, krásný a na oba se těším, co z nich bude. Při jejich cestě jim budu nápomocen.

Myslíte, že u dvou dětí s manželkou skončíte, nebo je tu touha po dalších potomcích?

Myslím, že tři děti jsou v podmínkách, kdy stát mladým rodinám spíše nepomáhá, opravdu luxus. Holka by se do party sice hodila, ale v tuto chvíli jistě rodinu rozšiřovat nebudeme.

Stal jste se tváří pánské módy. U zpěváka trochu netradiční.

Oslovila mě firma, která se zabývá společenskou módou, takže jsem na to kývl. Máme za sebou nádherné focení s přední českou fotografkou Lenkou Hatašovou v neotřelém prostředí těžní věže Kukla na jižní Moravě.

Petr Bende a jeho kapela

K focení jste přizval i kolegy z kapely. Proč?

Fotil jsem jak sólo fotky, tak i další s kapelou v několika variantách obleků pro naše letošní vánoční turné. Takže nás fanoušci můžou na fotkách a nadcházejících koncertech vidět tak, jak nás neznají a jistě ještě na pódiu neviděli.

Jak berete podobné akce? Jako nutné zlo?

Je důležité, s kým fotíte. Mám rád, když daného fotografa znám a pak je taky velmi inspirativní místo kde fotíte. Na posledním focení se nám vše potkalo, tak si myslím, že výsledek bude stát za to.

Váš život se od doby, co jste vstoupil do showbyznysu přes soutěž SuperStar, výrazně proměnil. Co se podle vás povedlo a co méně?

Kráčím neustále kupředu. Myslím, že se daří. Těší mě moji dva synové, žena, rodina, a hudebně se neustále někam posouvám a razím od soutěže cestu poctivého muzikanta, který s kapelou odehraje vice než devadesát koncertů ročně. Jistě byly věci, které fungovaly vice nebo méně, ale jsem spokojený. Mohu dělat a živit se tím, co je mým posláním, a předávat to dále lidem, kteří si mou hudbu oblíbili a nebo mě teprve poznávají.

Čemu vás showbyznys každý den učí?

Mít otevřené oči. Neusnout a neustále něco nového vymýšlet. Myslet a nezapomenout na to, odkud člověk pochází a kde hudebně začal. Tudíž se vracet k pokoře a dělat vše srdcem, vnitřním pocitem bez dalších prvoplánových kalkulů. Jen tak to může dále posouvat radost a nějaký pocit v hudbě, který nebude postrádat sdělnost.

Myslíte, že u muziky vydržíte dlouho, nebo máte nějaké záložní plány?

Jistě bych rád dělal muziku co nejdéle, ale musí mě naplňovat a bavit. Teď v listopadu si na chvíli odskočím do pořadu StarDance, kde si zlepším fyzičku tancem. Baví mě autorská činnost, skládání písní, producentská a studiová práce, nebo filmová a divadelní hudba. Vše jsem si vyzkoušel a je to další rovina, ve které se chci ještě rozvíjet. Nejvíc mě však naplňují koncerty. Proto se nejvíc těším na naše Vánoční tour, které je opravdu jiné - můj band, cimbálka, vzácní hosté, pěvecký sbor, vlastní jedinečný zvuk, scéna a letos i trošku divadelní zpracování.