Zpěvák N’Sync do vesmíru nepoletí

Lance Bass se měl stát po americkém milionáři Dennisu Titovi a Jihoafričanovi Marku Shuttleworthovi třetím vesmírným turistou a zároveň nejmladším člověkem, který se kdy dostal na oběžné dráze.

Zpěvák se ještě před současným zamítavým rozhodnutím ruské strany trénoval na pobyt extrémních podmínkách v americkém centru ve Star City. Krom toho se učil rusky, aby lépe zvládal komunikaci s posádkou lodi.

Bass podporovaný konsorciem amerických firem a hollywoodským producentem slíbil, že třináct miliónů požadovaných na provoz a údržbu ruského leteckého parku uhradí. Americké úřady přitom vyjádřily obavy nad tím, zda je zpěvák pro let zdravotně způsobilý.

Jeho dětský sen podívat se do vesmíru však kvůli zdržení platby zhatila ruská strana. "V reakci na nesplnění podmínek ze strany Lance Basse jsme mu oznámili, že účast na jeho letu do vesmírného centra je zrušena a jeho výcvik v tréninkovém táboře pro kosmonauty skončil," uvedl mluvčí Sergej Gorbunov. "Místo zpěváka jako zamýšleného třetího člena posádky vyšleme do vesmíru kontejner s nákladem," dodal.