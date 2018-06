Zpěvák Michael Foret ztratil lásku, získal však roli v muzikálu

Dvaadvacetiletý zpěvák, který se v doprovodu kamarádky, dcery Michala Horáčka, objevil na Filmparty k českému hororu T.M.A. často slýchával, že když se daří v práci, nedaří se v osobním životě a naopak. Teď to poznal na vlastní kůži. Čtyři roky života s přítelkyní Lucií jsou od začátku léta minulostí, přítomností a slibnou budoucností je naopak jedna z hlavních rolí v muzikálu Děti ráje.



Vztah mladých lidí, kteří se dohodli na pauze a krizi nechtějí zatím nazývat definitivním rozchodem, prý doplatil na jakési "selhání organismu".

"Chodili jsme spolu vlastně od Superstar, bydleli v jednom bytě, který jsem v Praze pořídil a postupně se hromadily problémy, které začátkem léta vyvrcholily. Životní hodnoty se staly nějak mizivější, já měl hodně práce se svoji poslední deskou a Lucka měla dost starostí se školou. Ale rozhodně v tom nebyl nikdo třetí. Normálně spolu komunikujeme a občas se vídáme. Kdo ví, třeba to bude za nějakou dobu vypadat opět všechno jinak, ale bylo na čase si uvědomit, co vlastně od života oba chceme. Prostě jsme potřebovali restartovat," říká Foret.

Záplatou na bolavé srdce je účinkování v muzikálu Děti ráje skladatele Michala Davida a producenta Viktora Mráze. V milostné hudební komedii totiž dostal jednu z hlavních rolí. "Budu hrát syna hlavního hrdiny a docela se mi s touhle rolí trefili do noty. Micky je totiž kluk mně hodně podobný: hraje na kytaru, má vlastní kapelu a skládá hudbu. Těším se také na to, že získám hlavně nové zkušenosti, v muzikálu budu zpívat poprvé."

Hity Michala Davida sice nejsou šálkem čaje mladého rockera, obdivuje ovšem, jakým způsobem dovede autor hitů Nonstop, Discopříběh, Céčka a dalších nadchnout publikum. "Jsou to chytře napsané popové písničky, které chtějí lidi slyšet a které si chtějí zpívat. V muzikálu dostanou rockový kabát, aranže k nim dělá Michal Dvořák, někdejší člen kapely Lucie. Líbí se mi i scénář, je hezky napsaný, námět mi připadá podobný muzikálu Mamma Mia. Je mi dvaadvacet, mám snad hodně věcí před sebou, teď vstoupím do muzikálu a uvidím, jak to dopadne. Věřím, že se to bude líbit. Před sebou mám ale ještě spoustu další hudební práce," uzavírá Foret.