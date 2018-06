Zpěvák Foret ukázal obří úlovky, na udici skončila i jeho ruka

"Jezdím sem s přáteli a s tátou, se kterým jsem tu letos podruhé. Jsme tu samí chlapi, ale máme s sebou úžasnou kuchařku, která nám vaří ty nejlepší jídla a stará se nám o domácnost, totiž o sruby přímo na vodě. Peče výborné dobroty z čerstvých brusinek a borůvek, které tu všude rostou jako u nás kopřivy," líčí Michael Foret.

Z úlovků, kterými se pochlubil i na fotografiích, zmínil hned dva. "Chytil jsem krásnou tresku, kterou jsem tahal půl hodiny z šedesáti metrů . Měří 97 centimetrů a je to zatím moje nej zlatá ryba," popisuje s tím, že se mu nevyhnulo ani lehčí zranění.

"Když jsem se snažil při jízdě na člunu zaháknout umělou návnadu za očko prutu, aby to nelítalo ve větru, odnesla to moje ruka. Byly velké vlny, tak to v té rychlosti nadskočilo, cuklo a já to měl v prstu. Naštěstí máme v tábořišti i dobrého ošetřovatele, tak už je to vše v pořádku," uklidnil všechny zpěvák.

Michael Foret si během rybaření způsobil menší zranění.

Na severozápadě Norska se zdrží celkem dvanáct dní. A kdyby prý měl víc volna, zůstal by tu i déle. "Je tu příjemných 28 stupňů, takže žádná vedra a ani žádná kosa, což mi vyhovuje. Parádní parta a ještě lepší zážitky a dobrodružství. O přírodě ani nemluvím. Šíleně mě to tu inspiruje a dobíjí baterky. Kdybych tu byl půl roku, napsal bych několik desek," dodal Foret, kterého po návratu čeká spousta práce.

Kromě další sezony muzikálu Bídníci začíná ve studiu intenzivně natáčet po čtyřech letech své nové album, na které si většinu textů a písní píše sám. Pilotní singl, který ponese název Z5, představí už na podzim.