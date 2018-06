Pozdrav z ráje: zpěvák Foret prožívá romantiku v rakouských horách

Cílem mladého páru se stalo lyžařské středisko Kitzbühel, kde se o víkendu pojede slavný Světový pohár. "Jak jsem slyšel, je to nejnáročnější sjezdovka na světě, takže se těším, že něco i uvidím," řekl iDNES.cz zpěvák Michael Foret, který zimnímu sportování fandí už dlouho.

"Lyžování patří k mým nejoblíbenějším koníčkům. Fakt to mám rád. Minimálně dvakrát do roka se snažím být na horách. Lyžuju skoro od tří let a chvíli jsem to zkoušel dokonce závodně. Sice to nevyšlo, ale na relax je tohle nejlepší. Neumím si představit, že bych se v tomhle ročním období válel někde u moře. To by byl pro mě hřích," dodal Foret.

Dovolenou v horách pojal jako romantický výlet, neboť ho v Rakousku doprovází i přítelkyně Eliška. Ta se ale na lyže překvapivě nepostavila.

"Jsem tu s přítelkyní, která sice nemůže lyžovat, protože ji čeká operace kolene, ale je to tady spíš o pohodě a hlavně načerpání energie a odpočinku, protože nás teď čeká samá práce," dodal zpěvák, který po muzikálu Bídníci rozjíždí už třetí sezonu hitmuzikálu Děti Ráje, který poběží každý víkend až do června.

Michael Foret v rakouském lyžařském středisku Kitzbühel.

"Přes týden budu pracovat ve studiu na svém třetím albu, které mi letos vyjde, takže už teď vím, že tohle je jediná šance, jak si odpočinou," vzkázal z Rakouska Michael Foret.