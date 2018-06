Zpěvák Maxa leží v nemocnici

Trpí totiž těžkou jaterní chorobou a lékaři si zatím netroufají odhadnout, kdy bude moci domů. V každém případě ho po celý příští rok čeká přísná dieta a omezení sportovních aktivit. "Já jsem vlastně nikdy nebyl pořádně nemocný, tak teď jsem si to vybral." smiřuje se se svým osudem zpěvák, který se o diagnóze dozvěděl v den svých třiačtyřicátých narozenin.

Nemoc přišla nečekaně a nenápadně. "Trochu mě pobolívalo břicho, ale já nejsem ten typ, co se pořád pozoruje, tak jsem si toho moc nevšímal," vzpomíná.

Nakonec to vzdal

Krevní testy však odhalily vážné napadení jater neznámým virem a lékaři nařídili hospitalizaci. Maxa si okamžitě nechal do nemocnice přivézt spousty odborné literatury, aby se o své chorobě dozvěděl co nejvíc. Především chtěl vypátrat, jak k ní přišel. Nakonec to ale vzdal. "Těch možností jsou tisíce. Mohlo to být na dovolené v zahraničí stejně jako tady, prostě kdekoliv."

V nemocnici, kde má pokoj sám pro sebe, hlavně čte a sleduje televizi, na kterou se dřív nikdy nedíval. Zajímají ho dokumenty o přírodě, vědě, technice a vesmíru. I když má čas na skládání písniček nebo psaní textů, nic z toho nedělá. "Tohle prostředí není moc inspirativní. Člověk je tu spíš pohroužený sám do sebe a nedokáže se na takové věci soustředit," tvrdí.

Nějak se s tím poperu

Spojení se světem udržuje prostřednictvím telefonu. "Nejčastěji mluvím s klukama z kapely a svými dětmi. Ty účty za telefon budou pěkně mastné," hrozí se. Nejhůř jeho stav nesla maminka, které je přes sedmdesát.

První týden proplakala, ale časem si na novou situaci zvykla. Poslední testy koneckonců naznačují, že je vše na dobré cestě. "Nedá se to léčit antibiotiky, to by játra jenom zatěžovalo, takže musím spoléhat jenom na svůj imunitní systém, že se vzchopí a tu nemoc přemůže. Ale já jsem velký chlap, tak se s tím nějak poperu," říká Maxa.

Po propuštění z nemocnice ho mimo jiné čeká výslech na ostravské policii kvůli trestnímu oznámení, které na něj podal Martin Hejsek z Plzně. Zpěváka v něm viní z pokusu o ublížení na zdraví a výtržnictví. Do křížku se muži dostali v únoru na soutěži Missis 2004 v Ostravě. Maxa se tam zastal ženy, kterou Hejsek surově bil.

Na Hejska podá trestní oznámení

"Policie mě mohla hned poté, co se celá věc přihodila, vyslechnout. Ale žádný protokol se mnou nesepsali a odmítli i svědky, kteří se nabídli vypovídat. Jejich mluvčí pak ale šířila podrobnosti celého incidentu, které si Hejsek vymyslel. To je nekorektní a nestandardní postup, o který se teď budu zajímat. Tady si trestní oznámení může podat kdokoliv na kohokoliv.

Povinností policie je však shromažďovat informace k případu, dospět k nějakému závěru a pak se k němu teprve vyjadřovat. V mém případě jednali přinejmenším neprofesionálně. Já jsem totiž mimo jiné podal proti trestnímu oznámení Hejska okamžitě stížnost. A dokud ta stížnost nebyla vyřízena, neměla policie právo prohlašovat, že jsem trestně stíhaný. A takových pochybení bylo více," říká Maxa.

Navzdory nepříjemnostem, které jeho dobrý skutek provázejí, však ničeho nelituje. "Jednal jsem instinktivně. Tu ženu jsem neznal, ale nemohl jsem jen tak přihlížet, jak ji ten muž bije. Tam nešlo o pár facek. On jí dal několikrát pěstí do hlavy a pak ji ještě vláčel za vlasy po schodech!" Na Martina Hejska chce Maxa podat trestní oznámení za křivé obvinění.

OMLUVA Redakce iDNES na tomto místě původně zveřejnila text, který její vinou obsahoval mylné informace. Nyní zveřejňujeme správné znění. Tímto se autorce článku i čtenářům omlouváme.

Michal Hanák, zástupce šéfredaktora