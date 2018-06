Zpěvák Matěj Ruppert se oženil uprostřed řeky

Bylo by s podivem, kdyby svatbu Ruppertovi odsvědčil někdo jiný než právě kapelník skupiny Monkey Business. Od roku 1999, kdy ho přizval do své kapely, jsou jejich životy propojeny. Holý pochází ze Sušice na Šumavě, Ruppertovi rodiče mají kousek odtud chalupu, a tak se často vídají i ve volných chvílích. Šumavu navíc milují. Proto se svatba, kterou mnozí hosté hned na místě označili za svatbu roku, konala v šumavské přírodě.

"Tohle místo vymyslel Matěj, hrozně rád sem jezdí, trávíme tady strašně moc času, víceméně vymýšlíme všechny písničky, a tak chtěl svatbu tady. A jak se cítím? Pohnutě. Asi už stárnu, protože jsem ukápl, byl jsem dojatý. Možná je to tím vedrem, nevím. Nic podobného jsem ale ještě neviděl, strašně se mi to líbilo," řekl Roman Holý.

Místu svatby snoubenci přizpůsobili i oblečení, které měli sladěné do krémově zelené barvy. Karolína sice měla lodičky a mezi slzami dojetí se smála, že se cestou zabořila do bahna, ale Matěj si vzal pohodlné letní žabky. Kromě vyšitého data na rukávu košile ho "zdobil" obvázaný malíček. Den před obřadem musel totiž podstoupit řezání malíčku.

Na obřad loďkou

Nevěsta přijela na místo určení luxusním autem, vzápětí ovšem přesedla do obyčejné loďky. Místem, kde si dal zamilovaný pár svůj první manželský polibek, byl totiž ostrůvek uprostřed řeky Otavy. Na ten nevěstu přiblížil otec. Celý obřad doprovázela reprodukovaná hudba, mimo jiné romantický kousek od Steveho Wondera "I Just Call to Say I Love You."

Z ostrůvku na pevninu už odjeli novomanželé spolu na rodinný oběd. Po něm následoval divoký večírek v jedné z malebných šumavských hospůdek. Jestliže na samotném obřadu bylo kolem stovky hostů, na svatební hostině jich bylo dvakrát tolik. Důležitý okamžik zpěváka a zpěvačky nepropásl například Ota Balage, Ondřej Brousek s manželkou Adélou Gondíkovou, Patrik Hezucký, Libor Bouček, Sandra Pogodová nebo Tereza Černochová. Ta je prý Ruppertovou nejlepší kamarádkou. Spolu s přítelem Reném mu popřála hodně štěstí a přivezla dar, který ho určitě potěšil. "Je to něco praktického, něco, co se mu hodně líbí - talíře od Bořka Šípka. Matěj rád jí a Karolínka taky, tak si myslím, že se to neztratí. A když budou mít nedejbože nějakou rodinnou rozepři, budou mít aspoň po čem sáhnout.

Řešit všechno s humorem poradila Sandra Pogodová. "To je základ." Krásné přání přidal Roman Holý. "Přál bych jim, aby to byla jedna z milionů dvojic, která spolu vydrží déle než dvacet let, protože současný trend tomu nenasvědčuje. Je to velká bída, tahle doba nepřeje vztahům a jim bych přál, aby jim to vydrželo dlouho. Já totiž nejvíc obdivuju, když vidím dva lidi kolem sedmdesáti let, jak se drží za ruku, to je pro mě největší vrchol. Znám takový pár jenom jeden a je to nádherný, když jim to vydrží."