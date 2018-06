Zpěvák Martin France se po přepadení láduje kaší

Nyní je již po operaci, která proběhla ve vinohradské nemocnici, kam byl po útoku převezen. Nakonec ho dali dohromady lékaři na třech odděleních: chirurgickém, stomatologickém a ORL ve specializované klinice na Karlově náměstí.

Vidina zákroku přitom byla podobně hrozivá jako výčet jeho zranění: lícní kost vpáčená do čelisti, dvojnásobná fraktura obličejového skeletu, odražená rohovka, jařmový oblouk tlačící z jedné strany do oka a z druhé lezoucí z oka ven a vyražený zub.

Utekl z Prahy

Teď si sedmatřicetiletý zpěvák a moderátor televizního Óčka místo svátků dokonale užije patřičných dávek antibiotik a léků proti srážlivosti krve a hnisání. Přitom všem si musí pravidelně kapat do očí na poraněnou sítnici a dopovat se prášky proti bolesti.



"Je to k vzteku, navíc mám i narušený obličejový nerv na lícní kosti, tak musím cvičit, aby mi nepadal koutek. Je to dost bolestivé. Živím se jen kaší nebo polévkou, protože nemůžu moc otvírat ústa, což bych nikomu nepřál," uvedl Martin France, který utekl z Prahy na chalupu na Kokořínsku.

"Potřebuji nutně načerpat novou energii, rozhodně nechci být dlouho marod. Věřím, že se ke zpívání co nejdřív vrátím," řekl s optimismem v hlase.

Zpěváka Martina Franceho a jeho kamaráda zastavili v noci 22.3. u Prašné brány tři mladíci a požadovali cigaretu. Po odmítnutí byli oba agresivně napadeni.