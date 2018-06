Zpěvák Martin France riskuje, na Ukrajinu vyráží s kýlou

Bolesti se dostavily na dovolené na chalupě na Kokořínsku, kterou si vychutnával po vydařeném koncertě Noc s hvězdami na Hradě Houska, jenž organizoval. "Došlo to tak daleko, že jsem si nebyl schopný obléci ani kalhoty, vylézt na chalupě do schodů, vlézt do vany nebo si i jen sednout," svěřuje se France, který musel navštívit lékaře v pražské Vojenské nemocnici.

"Řekli mi tam, že musím jít pod kudlu, protože to vypadá na tříselnou kýlu. Pro jistotu mě ještě poslali na sono vyšetření a po podrobnějším prohledání zatím operaci odložili na neurčito s tím, že se musím vyhýbat veškerému namáhání třísel, nohou a zvedání všech těžkých předmětů. Odešel jsem s léky přibližně na měsíc dopředu a mastí, kterou si mám postižené místo mazat."

Klid ovšem dodržovat jen tak nebude. První zářijový den totiž odjíždí na Krymský poloostrov na Ukrajinu do Sevastopolu na 5. ročník Mezinárodního televizního hudebního festivalu Slovanský bazar. Zúčastní se ho pětatřicet států a France bude zastupovat Českou republiku například s písničkou "Ruku mi dej", kterou zazpívá zároveň ve znakové řeči. A jelikož jede autem, což je do Sevastopolu více než dva tisíce kilometrů, noha asi dostane pořádně zabrat.

Nazpět musí být France nejpozději 11. září, protože hned další den bude zpívat na benefičním koncertě Magdy Malé "Srdeční záležitosti" v divadle Broadway. Teprve poté bude opět myslet na své zdraví a vrátí se do Vojenské nemocnice na kontrolu. Definitivně se tam rozhodně, zda bude muset podstoupit operační zákrok již zmíněné tříselné kýly.