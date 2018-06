Zpěvák Kalousek je ženatý, tajně ho oddal primátor Bém

"Byl jsem z toho překvapený, Honza nic neřekl. Moc tomu nevěřím, ale možné to je," řekl iDNES.cz Kalouskův bratr Šimon.

Záhy dorazil do redakce Revue iDNES.cz e-mail přímo od Kalouska, který šťastnou novinu potvrdil. "Opravdu jsme nikomu nic neřekli. Bylo to tajné. Žijeme spolu už delší dobu, tak to logicky vyústilo ve svatbu. Chtěli jsme jen tichou svatbu bez příbuzných, přátel a médií. S těmi to oslavíme dodatečně," napsal Jan Kalousek z Mauricia, kde momentálně tráví svatební cestu.

"To teda koukám," dodal poté Šimon Kalousek, kterého jsme alespoň uklidnili, neboť se začal o svého bratra trochu strachovat. "Nestalo se, aby mi tři dny nebral telefon," komentoval své obavy.

Jan Kalousek, který si v dobrodružství vyloženě rochní, neztrácí nápaditost ani na svatební cestě. "Jsme právě na na Mauriciu, kam jsme přijeli z afrického ostrova Reunion v Indickém oceánu, kde jsme hodně cestovali, chodili po strmých horách, slaňovali vodopády, z nichž nejdelší měl 100 metrů, a jezdili na horských kolech v neuvěřitelném terénu. Na Mauriciu jezdíme taky po ostrově, ale je to spíše o golfu a potápění," vylíčil zážitky zpěvák.

Byl u toho Bém

Ano řekl své partnerce symbolicky na první jarní den. Obřad proběhl v Praze.



Pražský primátor Pavel Bém

"Byl to obřad pouze se svědky a oddával nás můj kamarád, primátor Pavel Bém. Svatební hostinu a noc jsme strávili v přepychovém hotelu na Starém Městě s fantastickým výhledem na Pražský hrad. Hned druhý den ráno jsme jeli na letiště," dodal Jan Kalousek.