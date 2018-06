Zpěvák James Brown stane před soudem

Nevděčný zloděj byl v loňském roce kalifornským soudním dvorem odsouzen na patnáct let vězení za podvod, úmyslné poškození cizí věci a krádež hotovosti ve výši pětasedmdesát tisíc dolarů.



Nyní to ovšem vypadá, že by se jeho trest mohl o mnoho let zkrátit. Jak státní žalobce, tak Glennův obhájce se totiž shodli na novém prozkoumání případu ještě v první polovině letošního roku.



Opětovné projednávání incidentu zřejmě přímo souvisí s tím, že se za zmírnění Glennova trestu v listopadu loňského roku přimluvil přímo sám Brown. "Ještě před samotným vyšetřováním a vynesením rozsudku žádal pan Brown soud, aby byl při stanovení výše trestu pokud možno shovívavý," říká Glennův obhájce.



Jeho mandant měl být podle všeho nejprve obžalován také ze žhářství, ovšem po přezkoumání veškerých důkazů byl pak obviněn pouze z krádeže a podvodu.



"Samozřejmě nedokážu pochopit důvody, které mohly právě Richarda přivést ke spáchání tak hrozného činu. Ovšem každému z nás se honí v hlavně něco jiného a zkrat může postihnout prakticky kohokoliv. To je také důvod, proč jsem se přimlouval za spodní hranici trestu," nechal se slyšet zpěvák.