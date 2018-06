Zpěvák James Blunt má rád skupinový sex

"Vždycky jsem si myslel, že mám zodpovědnost chovat se slušně. Lidé mi říkali, že bych neměl být viděn v klubech s krásnými ženami, ale já jsem nechápal proč. Proč by popová hvězda měla být jiná? Já si to užívám a jsem upřímný a otevřený v tom, jak vedu svůj život, a neklamu nikoho. Užíval jsem si to a díky bohu za to, mohlo to být jinak mrhání," tvrdí bývalý voják James.

Pro řadu slavných dívek má kouzlo. Jako naprosto sexy a přitažlivého ho vnímaly především povalečky a vymetačky večírků Lindsay Lohanová, Paris Hiltonová, Mischa Bartonová či Tara Palmerová-Tomkinsonová. A protože James opravdu miluje skupinové hrátky, možná se se všemi nakonec sešel v jedné posteli.

"Najednou vypadám mnohem lépe a jsem hezčí. Ženy teď se mnou chtějí podle všeho začít konverzovat častěji než dřív," dodává zpěvák a popírá tak pořekadlo, že penězi si štěstí nekoupíš.

Třiatřicetiletý Blunt měl dlouhodobý vztah s modelkou Petrou Němcovou, ale rozešli se letos v březnu údajně proto, že na sebe kvůli práci neměli čas. Jenže jejich přátelé hovořili spíše o Jamesových věčných avantýrách, jež Petra nebyla ochotná trpět.