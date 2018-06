VIDEO: Malý zpěvák během hymny statečně bojoval se škytavkou

Ethan začal škytat už při prvních slovech hymny. Zvuk byl ještě znásoben díky mikrofonu. Hráči týmů Adelaide Bite a Brisbane Bandits stojící na hřišti se pobaveně ohlíželi, co se to vlastně děje.

Malý zpěvák se ovšem nenechal vyvést z míry a hymnu dozpíval. Na konci pak sklidil obrovský potlesk a při odchodu z hřiště si vesele plácl s hráči.

Jeden z komentátorů o výkonu zpěváka prohlásil, že byl absolutně k nezaplacení. „Platí staré dobré přísloví show musí pokračovat, ale ten mladík měl odvahu, mohlo ho to odrovnat,“ prohlásil.

„Je to to nejlepší, co jsem viděl za celý rok,“ dodal jeho kolega.