Zpěvák Hůlka o rozvod nepožádal

Už vánoční svátky nebyly vůbec idylické. Den před silvestrem se Dan sbalil a odletěl sám na dovolenou do Thajska.

Hůlka se až do 25. ledna bude koupat v moři. Zaplatil si na ostrově Phipi profesionální kurz potápění a užívá volnosti. Jeho žena je v Praze a rozmýšlí, co dál.



Kolegyně obou partnerů řekla pro časopis SPY, že zpěvák se s Libuší chce rozvést. SPY spekuloval i o tom, že se Hůlka vrátil ke svému dřívějšímu lehkovážnému způsobu života. Znovu se intimně sblížil s bývalou partnerkou tanečnicí Lenkou Bílkovou a holduje marihuaně, píše časopis.

V době, kdy je Daniel Hůlka na dovolené, konalo se v Thajsku také setkání skautů z celého světa. "Ještě jsme si z Dana utahovali, že jede inkognito s nimi. V mládí prý skautigu fandil," směje se jeho manažer Janis Sidovský.



"Dan by se v Thajsku mohl potkat dokonce i se zpěvačkou Leonou Machálkovou, která tam odjela porodit své prvního syna. "Kdyby se potkali, byla by to obrovská náhoda," řekl Sidovský.