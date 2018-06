Zpěvák Foret si po šesti letech našel přítelkyni, spojil je smích

"S Eliškou jsem se seznámil loni v létě na filmovém festivalu Hrnec Smíchu v Novém Městě nad Metují, kam každoročně jezdím do poroty jako host, je to tam vždy moc hezké a příjemné," řekl iDNES.cz Michael Foret.

Vztah s bývalou přítelkyní Lucii, s níž randil čtyři roky, uzavřel před dvěma lety. Porozchodové období následně využil k tomu, aby poznal nejen svět, ale i sám sebe. A jak říká, vyplatilo se.

"Po bývalém čtyřletém vztahu a jeho konci jsem si téměř dva roky uvědomoval, co opravdu chci, hodně jsem přemýšlel. Nechtěl jsem skočit hned do nového vztahu, protože to nepovažuji za chytré a hlavně věci se mají prožít a rány přirozeně zahojit," předkládá svou teorii.

Michael Foret v Londýně

"Věnoval jsem se práci, své kapele a nové vysoké škole, kterou jsem loni začal studovat. Ale taky jsem hodně cestoval a poznával svět, protože člověk, když je sám, toho pozná nejvíc. Byl jsem například delší dobu v Londýně, který mi hodně dal. Za nějaký čas se tam určitě budu chtít zase vrátit."

S přítelkyní Eliškou se bývalý finalista SuperStar objevil na nedávné MTV party a bylo vidět, že si našel spřízněnou romantickou duši. "Na první pohled se to nemusí zdát, ale já jsem opravdu romantik tělem i duší, ve dne i v noci," objasňuje, proč si hledá křehké dívky. "Miluju přírodu, rybaření, hudbu, klid. S tím jsou spojené křehčí, někdy až éteričtější věci, nálady a logicky i lidi, kterýma se rád obklopuju," doplňuje.

Kromě lásky je pro zpěváka důležitá i jeho další kariéra, s níž to myslí vážně i do budoucna. Jedním dechem ale dodává, že nic nehodlá uspěchat a každý další krok vždy pečlivě zváží.

"Moje kariéra se vyvíjí, myslím si, že dobře, klidně a chytře. Nechci za každou cenu vystřílet munice a spíš tak uvažuju, jak to posunout dál, jak udělat něco, co tu ještě nebylo. Držím si svůj "level" a už nikdy nechci v životě, a především v hudbě, plácat do vody. Připravujeme pečlivě moji třetí sólovou desku, která by mola vyjít už letos a která bude určitě velkým překvapením pro fanoušky a posluchače. Do toho účinkuju ve stále vyprodaném a příjemném muzikálu Děti Ráje. Je mi fajn," uzavírá rodák z Prostějova.