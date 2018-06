Zpěvák Foret se zbavuje ochlupení, české krásky hodnotí

"Chlupatá prsa a břicho mi nevadí. Ani mé přítelkyni ne. Ochlupení na ramenou a zádech mi však vadí dost,“ říká. "Doteď jsem se holil, to ale můj problém řešilo jen krátkodobě. Fotodepilace mě prý zbaví ochlupení natrvalo, tak budu doufat,“ pokračuje.

"Mám za sebou první zákrok. Půjdu sem ještě asi dvakrát a pak už snad budu mít od chlupů klid. Vážně, nepovažuji se za žádného metrosexuála a ani nejsem frajírek, co by extra řešil svůj vzhled, chlupy na zádech jsou snad jen jediná věc, kterou se zabývám,“ směje se. "Depilaci voskem jsem podstoupil jen jednou v životě a bylo to šílený. Už bych do toho znovu nešel. Ukrutně mě to bolelo. Fotodepilace sice není úplně bezbolestná, s voskovou trýzní se to ale nedá absolutně srovnat,“ přiznává.

Názory žen na mužskou depilaci se různí. Některé české krásky preferují u mužů přírodní vzhled, jiné se lehkým úpravám nebrání. "Chlap by měl vypadat jako chlap. Takže oholit to, co nějakým způsobem překáží nebo co jim vadí z hygienického hlediska, jinak nechat být. Obecně nemám ráda, když chlapi sami sebe moc řeší a prožívají se,“ míní herečka Nikol Štíbrová.

"Pokud je to trošku, normálně, tak mi to nevadí. Ale je pravda, že jsem už viděla chlapy, kteří toho ochlupení měli až příliš, a u těch bych už uvítala, kdyby se nad tím zamysleli a nějak to zredukovali. Lehké ochlupení mi ale nevadí a připadá mi i trochu sexy,“ přidává svůj názor česká vicemiss Eva Čerešňáková. "Chlap má zůstat chlapem. Vousy dolů, ostatní je chlapské a sexy,“ doplňuje další modelka Lilian Fischerová.

Stejně tak Foret má jasno v tom, jak by podle něho o sebe měla žena pečovat. "Řeknu to asi takhle – nejsem úplně na holátka, ale taky ne na medvědy. Ženská by měla být nějak zdravě udržovaná a dbát na hygienu,“ zakončuje zpěvák.