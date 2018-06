Zpěvák Daniel Hůlka se vrací na scénu, musí ale zhubnout

Zpěvák sice momentálně s novináři nekomunikuje, ale přesto jsme zjistili, co právě charizmatický zpěvák dělá a co má v plánu. Prozradila to zpěvačka Magda Malá, která Hůlku přemluvila, aby 27. října zazpíval v pražském divadle Hybernia. Hůlka se tak po dlouhé době objeví znovu na scéně.

Spolu s Vlastimilem Harapesem, Marcelou Březinovou, Hankou Křížkovou, Leonou Černou a dalšími hvězdami bude účinkovat na benefičním koncertu ve prospěch nadace Mater et Pueri, která pomáhá osamělým matkám v tísni.

Po charitě přijde i Dracula

Ne náhodou se stala právě muzikálová hvězda Magda Malá spoluzakladatelkou této charitativní organizace. Na vlastní kůži poznala, jaké to je, ocitnout se v těhotenství bez partnera, soudit se o alimenty.



Magda Malá s dcerou.

"Mým snem je postavit azylový dům pro opuštěné matky s dětmi. Je to sice běh na dlouhou trať, ale já doufám, že jednou se mi podaří náš plán uskutečnit. Zatím pomáháme, jak se dá," řekla a ocenila přístup svých kolegů, včetně Dana Hůlky, kteří se rozhodli nezištně pomoci.

Nabídka Malé však není jediná, kterou Hůlka dostal. Producent Oldřich Lichtenberg mu opět nabízí roli v muzikálu Dracula. Ta je však podmíněna tím, že shodí přebytečná kila a zklidní svou poněkud divokou životosprávu. Na tom prý Dan už pracuje, takže jeho příznivci se mají příští rok na co těšit. Zkoušet by se mělo začít již v lednu 2009.