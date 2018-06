Zpěvák Cristovao zariskuje, skočí ze šestnáctimetrové věže

Jedenáctý ročník závodu proběhne v hřiměždickém lomu nedaleko Příbrami, který se od zahájení v roce 2000 stal destinací fanoušků tohoto extrémního sportu.

Třiadvacetiletý zpěvák si předposlední červencový den vyzkouší po boku skokanských špiček pád volným pádem hned z několika výšek - z pětimetrové houpačky a dvanácti a šestnáctimetrové skokanské věže.

Na otevřeném mistrovství republiky ve skocích do vody nebude úplným nováčkem, závodil tady už loni. "Je to nepopsatelný zážitek vyzkoušet si adrenalinový skok včetně ne vždy měkkého dopadu. Ostatně ověřit si to na vlastní kůži můžou po přihlášení všichni návštěvníci, aby věděli, o čem mluvím," směje se Ben.

Na nedostatek adrenalinu si poslední dobou stěžovat nemůže. Kromě pódií jej zažívá i před kamerou. Po prázdninách se totiž stane novým hrdinou seriálu Ordinace v růžové zahradě. "Těším se, je to pro mě nová zkušenost. Zároveň mám ale trochu obavy, jestli se divákům budu líbit," svěřil se Cristovao, který ale rozhodně neplánuje odsunout zpívání na druhou kolej.

Po sérii úspěšných vystoupení na Slovensku a v Česku si sice naplánoval dvoutýdenní dovolenou ve Francii, ale ihned po návratu jej čekají přípravy na natáčení nového videoklipu k druhému singlu z jeho debutové desky Definitely Different.