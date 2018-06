Zpěvák Boyzone se zvratky neudusil, zemřel na plicní edém

Stephen Gately zemřel na akutní edém plic, což je onemocnění způsobené vniknutím nebo prudkým nahromaděním kapaliny v oblasti plic. Může být spojen se špatnou funkcí srdce nebo srdečního oběhu nebo poškozením plicní tkáně.

Jak uvedla BBC, není zatím jisté, zda Gately vzal nějaké drogy nebo alkohol, ale ty podle pitvy nebyly příčinou smrti. Výsledky toxikologických testů budou známy později. Do laboratoře v Barceloně byl poslán i vzorek tekutiny z plic na další testy, které by měly výsledek potvrdit. Soudní úředník odmítl sdělit, jestli Gately před smrtí zvracel.

Osudná noc

Stephen Gately, který nebyl zvyklý moc pít, skončil podle deníku The Sun totálně opilý po divokém večírku v gay klubu na Mallorce. Se svým partnerem Andym Cowlesem opustili luxusní byt ve 21:30 a vzali si taxi do baru v centru Palmy. Pak pokračovali do proslulého gay klubu Black Cat. Jeden účastník party potvrdil deníku The Sun, že Stephen s Andym opravdu hodně pili. Viděl je, jak do sebe lijí silné koktejly a bílé víno. Pak potkali pětadvacetiletého Bulhara Giogia Ducheva a vzali ho do svého bytu, kde v pití pokračovali.

Andy šel do postele v půl šesté ráno a nechal Stephena spát na gauči. Druhý den ho našel ve zvláštní pozici na podlaze. Stephen Gately klečel na zemi s hlavou zabořenou do polštáře a jeho partner se ho pak pokoušel půl hodiny oživovat. "Andy křičel ´vzbuď se´ a dával mu dýchání z úst do úst," řekl deníku The Sun jeden z přátel mladého páru.

Policie zatím nevystopovala třetího účastníka nočního večírku, nicméně smrt zpěváka považovala za nehodu. Nejpravděpodobnější verzí bylo, že se zadávil zvratky. Rodina Stephena to ale odmítala. "Osmihodinová pitka je něco, co nemůžeme přijmout," řekl Gerald Kean, který zastupuje zpěvákovu rodinu. "Neříkáme, že Stephen nepil, ale odmítáme, že to bylo osm hodin," dodal Kean, který stejně jako zpěvákova rodina nevěří, že by se dokázal Stephen tak zřídit. Pitva jim dala za pravdu, ačkoli toxikologické testy zatím nebyly provedeny.

Boyzone truchlí

Druhý den po smrti přijeli na Mallorku i ostatní členové skupiny Boyzone a jejich mluvčí prozradil, že jsou úplně zničeni. "Stephen byl nádherný člověk fyzicky i duševně. Rozsvítil náš život i životy mnoha přátel, které měl po celém světě. Zažili jsme s ním skvělé časy a těšili se, že zažijeme další. Ztratili jsme přítele a bratra," prohlásili Ronan Keating, Keith Duffy, Mikey Graham a Shane Lynch.

Manažer skupiny Louis Walsh zrušil jejich vystoupení, aby mohli být se Stephenovou rodinou.

Gately přišel do Boyzone v roce 1993. Když se skupina rozpadla, vrhnul se na sólovou dráhu. Uspěl hlavně v muzikálech a vystupoval také v několika reality show.

V roce 1999 Gately veřejně oznámil, že je gay. O sedm let později uzavřel s přítelem Andym Cowlesem sňatek.