Zpěvák Boy George dostal 15 měsíců za násilí na prostitutovi

Sedmačtyřicetiletý zpěvák stanul před soudem pod svým skutečným jménem George O'Dowd. Popřel, že by chtěl kohokoliv ve svém bytě v Londýně v roce 2007 věznit, a uvedl, že mu prostitut ukradl fotografie z počítače.

Soudce v Snaresbrooku u Londýna však jeho verzi odmítl a uvedl, že O´Dowd se na devětadvacetiletém Audunu Carlsenovi dopustil bezdůvodného týrání. "Tento čin je natolik vážný, že odpovídající může být pouze okamžitý trest odnětí svobody," řekl soudce David Radford.



Boy George

Během dvoutýdenního procesu Carlsen vypověděl, že ho zpěvák připoutal za ruce ke stěně a bil ho řetězy, protože byl údajně naštvaný, že s ním mladík odmítl spát hned během jejich prvního setkání v dubnu roku 2007.

Boy George Carlsena zval k sobě už v lednu 2007, protože chtěl pořídit sérii pornografických fotografií. Už tehdy ho prý obvinil z pokusu nabourat se do jeho počítače, ale rozešli se v dobrém, Carlsen dostal zaplaceno a o několik týdnů později dostal pozvání k dalšímu fotografování.

Tvrdý trest, který soudce udělil, byl pro zúčastněné právníky překvapením. Ti totiž očekávali, že zpěvák půjde do vězení nanejvýš na tři měsíce. Rozhořčený byl i zpěvákův bratr.

Právník Boye George zatím nesdělil, jestli se jeho klient bude proti rozsudku odvolávat.



Kevin O'Dowd, bratr Boye George, s výší trestu nesouhlasil

Sedmačtyřicetiletý Boy George se v 80. letech proslavil ve skupině Culture Club písněmi jako Karma Chameleon či Do You Really Want to Hurt Me?

Souhlasíte s výší trestu pro Boye George?