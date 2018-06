Zpěvák Bohuš Matuš plánuje svatbu se svou mladou přítelkyní

"Příští rok do toho praštím, a s plnou parádou. S přítelkyní Nikolkou jsme spolu už rok, klape nám to, a tak nevidím jediný důvod, proč bych se neoženil," prozradil Bohuš Matuš.

I když své plány vyzradil médiím, jeho vyvolená o tom prý zatím nic neví. Zpěvák si skutečnou žádost o ruku chce nechat na speciální příležitost. "Je to zlatíčko a chtěl bych jí to navrhnout o Vánocích. Byl by to takový náš společný obří dárek," zasnil se Matuš.

O tom, kde a kdy by případný obřad proběhl, ale zatím neuvažoval. Musí se ještě poradit s kamarády a řádně provětrat internet, aby prý nešlápl vedle.

I když panákem a společenskými záležitostmi občas nepohrdne, je prý celkem rodinný typ. "Je fakt, že jsem si toho za sedmatřicet let, co chodím po světě, prožil, zažil a užil docela dost. A tak je nejvyšší čas se usadit. Vím, že doba moc sňatkům nepřeje, ale já do svatby rozhodně půjdu," uzavřel Matuš.