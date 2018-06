Zpěvák Bende čeká s manželkou dalšího syna

"Bude to další kluk do party. Tak do měsíce nás poctí svojí návštěvou. Už se na něj moc těšíme," řekl iDNES.cz šťastný Petr Bende.

Coby otec dvouletého Matyase už má průpravu rodiče, i když přiznává, že se "učí" za pochodu.

Petr Bende se synem Matyasem

"Výchova? No, to je otázka. Snažíme se dát synkovi trochu volnosti i nějaký ten řád. Vše se zatím daří, i když občas je generálem on," přiznává zpěvák.

"Myslím, že má z každého z nás něco. Je zvídavý, docela brzo se naučil mluvit a jeho slovní zásoba je v necelých dvou a půl letech obdivuhodná a myslím, že bude mít i hudební talent. Rád hraje na bubny a nedá se od nich odtrhnout. Fouká na flétničku a už si zpívá svoji písničku asi půl roku dokola a stále přidává nějaké nové sloky," líčí pyšně Petr Bende, který se s rodinou nedávno pochlubil ve Velké Bíteši. V městečku kousek od dálnice D1 se dočkal své vlastní hvězdy slávy. Zařadil se tak po bok Lucie Bílé, Karla Gotta či Ivana Hlinky.

Tomáš Řepka a Vlaďka Erbová Jitka Čvančarová a Petr Čadek Ivan Trojan

Bende s manželkou nejsou jediným známým párem, který očekává dalšího potomka. Těhotná je i modelka Vlaďka Erbová, herečka Jitka Čvančarová a otcem bude údajně i Ivan Trojan, jenž se dočká již čtvrtého potomka.