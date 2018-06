Zpěvák Axl Rose okradl kolegy

Někdejšího kolegu obviňují, že je svévolným chováním připravil o částku ve výši přesahující 25 milionů korun.

Aniž to s nimi konzultoval, rezolutně totiž odmítl nabídku hollywoodských producentů, kteří chtěli použít některé ze starších hitů skupiny v připravovaných filmech.

"Hrubě tím porušil naše autorská práva," zdůrazňují Hudson a McKagan a po Axlu Roseovi požadují vyplacení zhruba jednoho milionu dolarů, které by jinak obdrželi na tantiémách.

Obzvlášť mu mají za zlé, že sice odmítl, aby ve válečném snímku Black Hawk Down byla použita původní nahrávka legendárního hitu Welcome to the Jungle, současně však projevil ochotu pro potřeby filmařů jej znovu nazpívat se svou současnou skupinou.