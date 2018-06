Zpěvák a politik Kalousek poprvé ukázal tříměsíční dceru Aničku

Manželé Kalouskovi se veřejnému životu spíše vyhýbají. Karolína Kalousková, která se živí jako advokátka, na publicitu zvyklá není. Její muž sice ano, ale jelikož se vydal na dráhu politika a nyní působí na výboru hlavního města Prahy, účast na večírcích by tak byla kontraproduktivní. Sobotní předávání Českých lvů byl snesitelný kompromis.

"Večírky v posledních letech opravdu nevyhledávám, začal jsem se profilovat jinak, samozřejmě v důsledku svých politických aktivit. Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem dřív publicitu nevyhledával, ale teď je situace jiná. A i když se dál věnuju muzice, práce na Výboru pro zahraniční vztahy a cestovní ruchu mi teď zabírá nejvíc času. Dá se říct, že to předčilo i moje časové očekávání," říká Jan Kalousek.

Téměř dvouhodinový přímý přenos Českého lva si manželé užili přímo v pražské Lucerně, následný večírek už ale vynechali. "Malé jsou tři měsíce, takže jsme pospíchali domů. Samozřejmě ještě kojíme," uvedl Kalousek.

"Ale celkově jsme si to užili, i když je pravda, že večer Českých lvů byl přizpůsoben nikoliv nám, kteří jsme seděli v sále, ale televizním divákům. Jak to vypadalo v televizi, nevím, ale bylo to hezky udělané. A je dobře, že naše kinematografie má stálou pozici a že se podobné ceny mohou vůbec konat," dodal muzikant.

Colours of Ostrava 2009 - Jan Kalousek

Jan Kalousek se coby rodilý Pražák věnuje muzice od osmdesátých let, kdy s Ivanem Hlasem založil kapelu Navi Papaya. V roce 1983 sice emigroval do Kanady, po revoluci se ale vrátil do Česka a začlenil se do skupiny ZOO, s níž vystupuje dodnes. "Tohle je záležitost večerů, takže se můžu věnovat nejen práci pro Prahu, ale i muzice," doplnil Jan Kalousek.