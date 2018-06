Zpěvačku překvapila skrytá kamera

Nic netušící zpěvačka se nechala zlákat populární polskou kolegyní Marylou Rodowiczovou k výletu za studenty, kteří si přáli s oběma pobesedovat. Cesta se však nakonec změnila v drama, při němž se Vondráčková marně snažila dostat včas na zkoušku do Národní filharmonie. Nikdo z přítomných ji nebyl schopen či ochoten odvézt. Když se nakonec jeden řidič našel a vůz nastartoval, auto se zničehonic rozpůlilo. Šokovaná zpěvačka byla vzápětí policisty osočena, že za to může ona.

To vše si na ni připravili polští reportéři pořadu Skrytá kamera. Dobře se při tom bavili, ale zpěvačce, která je pověstná svou profesionalitou a dochvilností, málem způsobili srdeční kolaps. "Tohle jsem fakt ještě nezažila. Já měla pocit, že se všichni zbláznili, neměla jsem nejmenší tušení, že je to nahrané," rozrušeně vysvětlovala Františku Preislerovi, dirigentovi Velkého orchestru paláce Žofín. Zpěvačka Maryla Rodowiczová, která byla do celé věci zasvěcena, se ji snažila „odprosit“ obrovským pugetem a lahví drahého šampaňského, nicméně Heleně Vondráčkové ještě dlouho po koncertu nebylo do smíchu.

S kameramany v patách

Televize provázely protagonisty koncertu po celou dobu jejich pobytu v Polsku. Vondráčkovou čekal jeden štáb už na letišti, jiný přišel za Karlem Gottem pár minut před začátkem vystoupení do šatny. Tam si ho o přestávce našly i fanynky, které si jsou v mnohém podobné s těmi v Rusku. Rády se například oblékají do zlatých oděvů. Ty polské měly zlaté boty, ruské si loni v Moskvě na sebe vzaly spodní prádlo, na němž bylo zlatými písmeny vyšito jméno jejich idolu.

Karel Gott od nich v průběhu koncertu dostal spousty květin. Prakticky všechny však zůstaly v hotelu. Zpěvák je rozdal personálu. Dělá to tak vždycky, protože má rád při cestování volné ruce. Pouze z Bruselu si vezl domů těžkou krabici, protože byl přesvědčen, že v ní budou pralinky. Bohužel v ní našel dvě lahve speciálního belgického piva. Čokoládou by vzal zavděk mnohem radši. Doplňoval si jí kalorie už během odletu do Varšavy. Od té doby, co se jeho přítelkyně Ivana Macháčková vrátila z nemocnice, kde skončila kvůli dietní chybě, prý doma v ledničce nic nemají. Možná proto se po příletu odebral s nejbližšími kolegy do centra Varšavy, a jak už je u něj na tomto turné zvykem, všechny je pohostil. Součástí večeře bylo i kvalitní víno, při jehož degustaci sehrál český slavík scénku, ze které číšníkům běhal mráz po zádech. Zpěvák se totiž začal kroutit v křeči, jako by polkl jed.

Večeři den před koncertem vynechala jen Helena Vondráčková. Vědoma si své premiéry (na turné až dosud zpívala Lucie Bílá, Helena Vondráčková se připojila až ve Varšavě a zazpívá ještě zítra v Moskvě) šla brzy spát, aby byla druhý den dobře připravená. Nakonec se jí to vyplatilo.

Po skončení koncertu dostala společně s Karlem Gottem od jednoho z tamních sponzorů koncertu nabídku na uspořádání turné po Polsku. A komplimenty přicházely i z oficiálních míst, například od polského ministra kultury Waldemara Dabrowského. Ten ostatně býval před lety členem zpěvaččina polského fan klubu.

Poláci slzeli dojetím

I když byl rozjezd tříhodinové show těžkopádnější, ve druhé polovině koncert postupně gradoval, až skončil ovacemi vstoje. To když Vondráčková s Gottem zazpívali duet v polštině. Předtím ovšem publikum "nasytili" svými nejslavnějšími hity. Ohlas měl i Štefan Margita, který krom jiného zazpíval italskou píseň Caruso s českým textem Zdeňka Borovce Jaká to nádhera. Kdysi ji slyšel v podání Marty Kubišové a poprosil textaře o "pánskou" verzi.

Obdivuhodně si vedla, ostatně jako po celou dobu turné, ukrajinská zpěvačka Marina Vyskvorkina, která čeká svoje první dítě. Těhotenství jí však neubralo ani na kráse, ani na pěveckém výrazu.

Pro některé bylo překvapením spontánní přijetí Alexandrovců, již zazpívali polsky písničku Monte Cassino. Poláci, kteří mají s tímto místem v Itálii spojenu jednu etapu druhé světové války, si ji vyslechli vstoje a mnozí při ní slzeli. Znamená pro ně tolik jako jejich vlastní hymna.

Zítra bude Evropské turné hvězd 2005, které jeho organizátor Jan Nekola kvůli dosavadní přepravě většiny hudebníků autobusy přirovnal k válečnému tažení, završeno koncertem v Kremlu. Kromě jiných na něj byli pozváni ruský prezident Vladimir Putin a český premiér Jiří Paroubek.