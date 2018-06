Zpěvačku Lily Allen zradily šaty, opět ukázala prsa

Na natáčení se zpěvačka dostavila jako opravdová dáma, v dlouhých večerních metalických šatech se zavazováním za krkem. Dojem dámy ale zůstal pouhým zdáním, protože hned, jak si Allen odskočila na cigaretu, elegantní šaty ji zradily. Když si mezi jednotlivými scénami dala kuřáckou pauzu a zvedla ruce do výšky, neposlušné šaty se posunuly a Allen vykoukla i bradavka.

Podobnými nehodami je ale kontroverzní zpěvačka proslulá a svůj hrudník neodhalila veřejnosti poprvé. Neváhala si stáhnout vršek plavek na dovolené v Karibiku nebo ve Francii a svoje vnady předvedla i v centru Londýna. Stačilo k tomu volné bílé tričko a absence spodního prádla a fanoušci zpěvačky v londýnské ulici si přišli na své.

Za poslední rok si Allen, která nedávno vydala své druhé album It´s Not Me, It´s You, prošla několika životními zvraty. Přišla o dítě, které čekala se svým bývalým přítelem a členem Chemical Brothers Edem Simonsem a její televizní show na BBC3 Lily Allen a přátelé pro všeobecný nezájem neuspěla. I přesto, že se jejího prvního alba Allright, Still prodalo jen v Anglii přes tři miliony kusů, mladá hvězda své nezdary nezvládla, předávkovala se a pokusila se o sebevraždu. Po měsíčním pobytu na psychiatrické klinice se ale opět vrhla do natáčení.

Nyní se zdá, že se zpěvačce opět vrátil smysl pro humor. Podle serveru Pravda.sk se totiž Allen, která se proslavila především díky internetové sociální síti MySpace, údajně sama nafotila na svůj mobil nahoře bez a lechtivé snímky prý pak posílala svým přátelům. Nevynechala ani zpěváka britské kapely Keiser Chiefs, k jejímž fanouškům se prostořeká zpěvačka řadí.