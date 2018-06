Zpěvačku Lil´ Kimovou čeká kriminál

Newyorský soud, před nímž se odpovídala za to, že ve snaze ochránit své přátele při projednávání jejich případu na lavici svědků úmyslně lhala, sice konečný verdikt vynese až 24. června, nicméně se dá očekávat, že si nijak shovívavě počínat nebude.

Událost, jež ji vedla ke křivému svědectví, se odehrála už před čtyřmi roky. Tehdy se před sídlem jedné z newyorských rozhlasových stanic střílelo na konkurenční rapovou skupinu, a incident vyprovokovali důvěrní přátelé Kimové, její bývalý manažer Kamion Butler a rapper Suif "Gotta" Jackson. Jeden z napadených přitom utrpěl zranění.

Lil´ Kimová, občanským jménem Kimberly Jonesová, odpřísáhla, že se ani jeden z nich nevyskytoval na místě činu. Její výpověď však vyvrátili jiní očití svědkové a oba pachatele neminul zasloužený trest. Lil´, jejíž obhájce hodlá podle internetového serveru E! Online zatím nepotvrzený rozsudek napadnout, se tak může stát první příslušnicí něžnějšího pohlaví na této specifické hudební scéně, která si ve vězení pobude možná déle než její mužští kolegové.

Optimismem hýří pouze její vydavatelská firma Atlantic Records, která si stále nepřipouští, že by mohla přijít o prominentní klientku, ačkoliv existuje vážné nebezpečí, že by se natáčení zpěvaččina dalšího nosiče mohlo přestěhovat do nehostinných zamřížovaných prostor.