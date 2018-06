Zpěvačku Joss Stone prý chtěli zavraždit, policie zadržela dva muže

Policie zadržela dva muže ve věku 30 a 33 let nedaleko zpěvaččina domu v Cullomptone v hrabství Devon. Podle listu Daily Telegraph měli v autě výbavu, kterou chtěli použít k zastrašení a případnému mučení zpěvačky.

Policie střeží vstup do domu zpěvačky Joss Stone, zatímco se dělník snaží zajistit bránu (15. 7. 2011) Joss Stone

"Oba muži jsou momentálně ve vazbě a vyšetřovatelé je vyslýchají ohledně úmyslu vážně ublížit Joss Stone. Policie se snaží zjistit, jestli byli důvodem plánovaného útoku peníze a sláva zpěvačky, nebo odpor vůči jejímu úspěchu," uvedl nejmenovaný zdroj.

Zpěvačka Joss Stone na svatbě prince Williama

Vypadá to tak, že muži měli podrobný plán, v případě, že by nedostali, co chtěli, tak by zpěvačce vážně ublížili. Hlavní detektiv Steve Parker prohlásil, že případ je v stadiu vyšetřování a zpěvačku o jeho průběhu informují.

"Nemůžeme zatím říct víc, ale chtěl bych poděkovat místním za nahlášení podezřelého auta," řekl.

Čtyřiadvacetiletá Joss Stone je blízká přítelkyně prince Williama a jeho ženy Catherine a byla také na jejich svatbě. Zpěvačka má podle odhadů na kontě v přepočtu 247 milionů korun, patří mezi nejvíce vydělávající umělce v Británii a momentálně se připravuje na své evropské turné, které proběhne v červenci.