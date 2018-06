Avril Lavigne a jejího přítele před hotelem napadli, v bitce tekla krev

Podle serveru TMZ.com se do rvačky s populární zpěvačkou a jejím partnerem zapojilo pět lidí. Avril Lavigne trvá na tom, že ona ani Jenner bitku nijak nevyprovokovali.

"Neperu se. Nevěřím na to. Abych to objasnila, včera v noci mě z ničeho nic napadlo 5 lidí. To není v pohodě," napsala na svůj profil na Twitter.

Lavigne odešla s modřinou, krvácejícím nosem, škrábanci a útočníci jí prý také vytrhli pár vlasů. Hůř dopadl její přítel, který musel vyhledat lékařskou pomoc, když dostal do hlavy lahví od piva.

Otřesená Avril Lavigne na cestě do nemocnice Brody Jenner s krvavým šrámem nad pravým okem

"Právě jsem se vrátil z nemocnice s novou jizvou na obličeji," komentoval to na sociální síti osmadvacetiletý Jenner.

Ačkoli mluvčí losangeleské policie potvrdil agentuře Reuters, že byla hlášena potyčka v okolí hotelu, nikdo nebyl za útok zatčen.

"Není v pořádku být hrubý k ostatním. Násilí není odpověď," řekla Avril Lavigne.