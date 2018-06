Zpěvačka z No Angels šířila AIDS, u soudu přiznala nechráněný sex

Benaissová je obžalována z trestného činu ublížení na zdraví. Trestní oznámení na ni podal muž, kterého nakazila v roce 2004. Ukázalo se, že ani dalším dvěma partnerům neřekla, že je sama nemocná a měla s nimi nechráněný sex.

Zpěvačka prohlásila, že si v roce 1999, když byla v jiném stavu, nechala udělat test na AIDS, který byl pozitivní. "Výsledek mě naprosto překvapil," přiznala před soudem, kde také řekla, že lituje svého chování vůči mužům, kterým o své nemoci neřekla.

Proces má trvat pět dní a provází jej ohromný zájem médií. Kvůli němu bylo jednání přeloženo do velkého sálu darmstadtského soudu. Ještě dnes by měl vystoupit na straně obžaloby nakažený muž. Vypovídat během procesu budou i kolegyně Benaissové ze skupiny No Angels.

Osmadvacetiletá zpěvačka byla zatčena v dubnu 2009 krátce před vystoupením a strávila poté deset dní ve vyšetřovací vazbě. Nevládní organizace podle serveru BBC varují v souvislosti s jejím procesem před kriminalizací lidí nakažených AIDS.