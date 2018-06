Zpěvačka z Hlasu za rok zhubla sedmnáct kilo, ale zeslábla

"Kila navíc jsem shodila jednoduše, měla jsem to skoro zadarmo. Přestala jsem brát antikoncepci, začala jsem víc spát, hodně jsem pila a začala jsem snídat. Navíc jsem hodně makala u koní," řekla iDNES.cz tmavovláska, která je v Hlasu ČeskoSlovenska v týmu Michala Davida.

"Kila navíc jsou určitě znát i na hlase, v síle a energii. Teď, když jsem hubená, nevydržím tak dlouho. Ale snažím se dát pokaždé dokupy," prozradila zpěvačka, která s ostatními soutěžícími prošla výraznou změnou vzhledu (více zde).

"Image je určitě důležitá věc. Neodmyslitelně k zpívání patří. Když mi bylo 17 nebo 18 let, myslela jsem, že můžu přijít ve svetru a jen si to odzpívat, že záleží jenom na hlase, ale není to tak," dodala Kateřina.

Přestože vyhrát může jen jeden zpěvák a soutěžící soupeří mezi sebou v týmu, zatím jsou mezi nimi kamarádské vztahy.

"Docela jsme si sedli, ale víme, že to je soutěž a bereme to tak. Když někdo vypadne, je nám to sice líto, ale jsme zase rádi za ty, co zůstávají," tvrdí Kateřina. "Nejvíce jsem se dala dokupy s Alžbětou Pažoutovou, která ale právě vypadla. Je to šílená holka."

V neděli 22. dubna se opět představí týmy Rytmuse a Pepy Vojtka. Soutěž pak v pondělí opustí opět dva zpěváci.