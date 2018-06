Zpěvačka Vladivojna La Chia oblékla model Geislerové, je z ní anděl

"Bílá barva mě už dlouho přitahuje a snad to má cosi společného i s určitou vnitřní proměnou. Většina lidí mě zná jako divokou toreadorku, a proto změna do andělské image hodně lidí zaskočila. Do prostředí psychiatrické léčebny se ale myslím i hodila," řekla iDNES.cz Vladivojna La Chia, jež se o víkendu zařadila ke 140 hercům a zpěvákům, kteří svou účastí na festivalu Mezi ploty v pražských Bohnicích bořili bariéry mezi pacienty psychiatrických léčeben a veřejností.

Nemalou pozornost zpěvačka poutala i svými vlasy, které k uhlazenému účesu měly daleko. Dala přednost vlnité hřívě, v níž nedávno podstoupila i jedno focení pro časopis. "To je práce mé osobní vizážistky Míši Adámkové, které mě dokonale zná a tak se rozhodla takto zaexperimentovat poprvé před měsícem při jednom focení s Tonem Stanem," dodává Vladivojna.

Dřívejší image zpěvačky Vladivojny

Přestože se koncert alternativní umělkyně vydařil na jedničku a u publika sklízel neslýchaný úspěch, bez problémů se vystoupení neobešlo. Přímo na pódiu si zpěvaččin kytarista přivodil menší úraz, který po skončení korunovaly zabouchlé klíče v autě.

"Koncert byl i přes tuhle menší smůlu fantastický. Ale odnesl to hlavně kytarista Aleš Bajger, pod kterým při prvních akordech spadla židle a málem si dost ublížil. Navíc jsme si zabouchli klíče v autě, takže abychom se vůbec dostali z areálu a vlastně i do auta, museli jsme zavolat zámečníka, kterému trvalo téměř dvě hodiny, než se do vozu dostal. Jinak ale bylo fajn," směje se už Vladivojna La Chia, jež po úspěšném soundtracku k filmu Nevinnost pracuje na vlastní desce.

Hudebně-divadelní festival Mezi ploty se v areálu psychiatrické léčebny v pražských Bohnicích konal již podvacáté. Ve stejných cifrách se pohybuje i samotná návštěvnost.

Dvoudenní multižánrová přehlídka nabídla široké spektrum představení od loutkového divadla přes pantomimu, pohybové divadlo či autorské čtení až po různé hudební žánry. Na čtyřech hudebních scénách se představily mimo jiné skupiny Clou, NiceLand nebo Mandrage. Herecké řady zaplnili umělci z předních českých divadel, jako je Divadlo Na Zábradlí, Divadlo ABC či Husa na provázku.