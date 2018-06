Zpěvačka Victoria ukázala syna, s výchovou jí pomáhá máma

"Od porodu uběhly už tři měsíce a musím říct, že ze začátku to bylo hodně náročné. Najednou je tady človíček, který se beze mně vůbec neobejde. Je to zvláštní pocit," říká Victoria.

"Teď už vím, co chce když brečí, ale wow, je to úplně něco jiného," přiznala zpěvačka, jež si vytrpěla své během porodu, který se kvůli silným kontrakcím vlekl téměř dva dny. "Co my ženy musíme trpět... Ale šla bych do toho znovu."

I když si už věci sedly a mladá maminka pochopila, že mateřské pudy se dřív nebo později projeví, ze začátku měla strach, jestli svou novou životní roli vůbec zvládne. "Můj snoubenec je často na cestách a jsem na dítě sama. Ze začátku byla moje jediná vůně mléko, protože jsem neměla ani čas se umýt. Teď už ale naštěstí všechno zvládám, dokonce si umím udělat čas i sama na sebe a naštěstí mi pomáhá maminka," směje se Victoria, jejíž maminka, která si vzala muže českého původu, pochází z Namibie.

Zpěvaččin partner Thomas Blyth žije a pracuje v cizině, přesněji v Jižní Koreji, a tak vztah musejí řešit na dálku. S miminkem, které je pro oba na prvním místě, to prý jde lépe.

"Přítel už má dítě-holčičku z minulého vztahu, ale je nadšený, že má syna. Podstatné je, že je zdravý. Příteli, který se v Jižní Koreji stará o výstavbu ropných zařízení, říkám James Bond. Nejen, že tak vypadá, ale má i takový život. Pořád někam cestuje," dodává.

Kvůli synovi si Victoria dopřává i hudební pauzu, ale jak přiznává, neumí se bez ní obejít ani teď. "Chystám nové písničky a jsem hodně pyšná na nové materiály ve stylu Lady GaGa, Britney Spears a Pink. Takže fanoušci se mají na co těšit," uzavírá zpěvačka.