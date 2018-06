Zpěvačka Victoria svůj zadek a stehna neřeší

15:03 , aktualizováno 15:03

Čtyřiadvacetiletá R´n´B zpěvačka Victoria by se mohla stát vzorem pro mladé dívky, které řeší svoji postavu, drží kvůli ní diety, nebo dokonce trpí anorexií či bulimií. "Mám stehna a zadek, ale neřeším to. Jím zdravě a cvičím. A jsem svá," prozrazuje iDNES.cz recept na to, jak se vyrovnat s tím, co člověku příroda nadělila.