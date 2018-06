Zpěvačka Victoria si nechala pojistit zadeček na miliony

Hlasivky, které ji živí, pojistila popová zpěvačka Victoria na 90 milionů korun. Následovalo její svůdné tělo. Zadeček ocenila na 54 milionů.

Cení si i svých nohou a nových silikonových prsou. Po operaci má nestandardní velikost podprsenky 65 DD a díky tomu jí prý velmi stouplo sebevědomí.

Zpěvačka Victoria a plastický chirurg Tomáš Doležal před operací

"Victoria se teď už vůbec nestydí. Co má nová prsa, je naopak ještě divočejší než předtím, a to je co říct," řekl fotograf Lukáš Dvořák, který fotil její první profesionální snímky po plastice.

Ňadra a nohy pojistila Victoria na téměř 10 milionů korun. Dohromady se nechala pojistit na 150 milionů, a stala se tak nejlépe pojištěnou českou zpěvačkou.

K pojištění si přiměl její přítel a otec jejího dvouletého syna Thomas Blyth. Ten se v Jižní Koreji stará o výstavbu ropných zařízení, takže na tučné měsíční pojistné, jehož výši nechtěla zpěvačka prozradit, jistě má.

Victoria tak navázala na trend světových hvězd. Například zpěvák Tom Jones si nechal pojistit své ochlupení hrudi na sedm milionů dolarů. Kytarista Rolling Stones Keith Richards má zase pojištěný prostředníček na 1,6 milionu dolarů. Latinskoamerická zpěvačka a herečka Jennifer Lopezová si jako vůbec jedna z prvních nechala pojistit zadeček na úctyhodných 27 milionů dolarů.