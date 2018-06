Zpěvačka Victoria si díky kojení nechala zvětšit poprsí o dvě čísla

"Nikdy jsem neměla velká prsa, s kojením ale logicky přišlo jejich zvětšení. A mně se to zalíbilo natolik, že jsem se rozhodla pro plastickou operaci. A musím říct, že jsem moc spokojená," řekla iDNES.cz zpěvačka Victoria, v níž se mísí česká krev s namibijskou.

Zpěvačka přiznává, že první pooperační bolesti nebyly vůbec příjemné, na druhou stranu to prý není nic, co by se nedalo vydržet.

"Když se těšíte na výsledek a vaše sebevědomí letí vzhůru, vydržíte všechno. Trochu to bolelo, ale teď už je to lepší. U mě je nevýhoda, že mám osmiměsíčního syna, takže jsem omezená i v tom, že ho nemůžu zvedat, ale stále jsem na telefonu s panem doktorem a stále se ho ptám, kdy už budu moct zase fungovat normálně," objasňuje se smíchem Victoria.

Chirurgický zákrok, pomocí kterého byly mladé hvězdě implantovány silikony o objemu 300 ml, provedl Tomáš Doležal. Tedy stejný plastický chirurg, který vylepšil poprsí i modelkám Dianě Kobzanové či Kláře Medkové.

Victoria nyní přiznává, že se s novým dekoltem cítí daleko lépe. O další podobné operaci už neuvažuje. "Takhle mi to opravdu stačí, opravdu bych nechtěla dopadnout jako Hana Mašlíková. Jestli já mám v sobě 300 ml silikonu, ona tam musí mít 30 litrů," uzavírá zpěvačka.

Victoria se narodila v Kapském Městě, ale v České republice žije od roku 1998. Cover verze známého hitu od skupiny Eagels "Hotel California" Victorii vynesla mezi nejhranější interprety českých rádií. V loňském roce odjela Victoria na šňůru koncertů do Jižní Koreje a Číny, kde chystá třetí album. Pilotní singl "Come on Over" je již ke slyšení na Evropě 2. V současné době Victoria spolupracuje s producentem Michaelem Burianem.