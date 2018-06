Zpěvačka Victoria poprvé odhalila silikonové poprsí a hned má modřiny

"Ten korzet mi sice udělal skvělou postavu, ale až do druhého dne jsem měla viditelné otlaky a dokonce se objevila i modřina. Když zapomenu na setkání s tímhle šíleným kusem spodního prádla, tak jsem si focení moc užila," říká exotická Victoria.

Její nejnovější ateliérové fotografie vznikly pod fotospouští Lukáše Dvořáka, jehož snímky vychází v časopisech Cosmopolitan či Harper’s Bazaar. Právě on je autorem fotky hříšné jeptišky pro Klenoty Aurum nebo posledního kalendáře Simony Krainové.

Spolupráci s Victorií si fotograf pochvaluje. Zvětšené poprsí prý udělalo své a zpěvačce viditelně stouplo sebevědomí. "Victoria se teď už vůbec nestydí. Co má nová prsa, je naopak ještě divočejší než předtím, a to je co říct," uvedl Lukáš Dvořák.

Náročné focení přineslo Victorii nejen vkusné a sexy fotografie, ale i důležitou informaci. Na výběru stylingu pro focení se totiž podílela největší česká odbornice přes spodní prádlo Helena Konarovská, která r´n´b divě prozradila správnou velikost košíčků.

"Prý mám velikost 65 DD, což je prý nestandardní číslo. V Evropě se takové prádlo skoro neprodává, ale aspoň tedy vím, co mi má přítel vozit ze zahraničí," uzavírá Victoria, která nyní útočí na česká rádia se svým aktuálním singlem This Life.