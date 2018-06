Zpěvačka Victoria: Být mladou matkou je výhoda, dřív si to odbudu

16:20 , aktualizováno 16:20

Devětadvacetiletá zpěvačka Victoria bude opět matkou. S o čtrnáct let starším partnerem Thomem Blythem čeká druhé dítě. Victoria se snažila novinku utajit co nejdéle. "Zatím to mnoho lidí neví," prozradila zpěvačka.