Zpěvačka Toni Braxton se po osmi letech rozchází s manželem

Manželé spolu vychovávají dvě děti - sedmiletého Damiena a šestiletého Diezela. Rozchod bude podle magazínu Essence velkou finanční ztrátou především pro Braxton, která zřejmě přijde o svůj dům, za nějž není schopná splácet hypotéku. Bance dluží na splátkách v přepočtu více než 215 tisíc korun.

Další nesplacené částky eviduje i City National Bank, dluhy na úvěrech přesahují v přepočtu 15 milionů korun, píše agentura Famous.

Zpěvačka Toni Braxton se v poslední době potýkala i s velkými zdravotními problémy. Loni v srpnu jí lékaři našli bulku na prsu, série vyšetření následně odhalila rakovinu.

"Bála jsem se, co objeví. Máme to totiž v rodinné anamnéze. Moje babička z otcovy strany zemřela na rakovinu prsu. A mám tety na obou stranách, které mají rakovinu prsu. Ale u mě to bylo benigní. Měla jsem obrovské štěstí. Rakovina si nevybírá podle rasy, víry ani barvy," uvedla zpěvačka, jež podstoupila operaci loni v říjnu.

Braxton, jež se v roce 1993 proslavila především písní Un-Break My Heart, je držitelkou šesti cen Grammy a patří k nejprodávanějším interpretům.