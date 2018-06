Zpěvačka Toni Braxton je na mizině, už podruhé vyhlásila bankrot

10:58 , aktualizováno 10:58

Americká zpěvačka a držitelka cen Grammy Toni Braxton, mezi jejíž hity patří třeba Unbreak My Heart či Another Sad Love Song, požádala už podruhé během své kariéry o bankrot. V praxi to znamená, že už není schopná platit existující dluhy.