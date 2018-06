Zpěvačka Tina před Hlasem zhubla a těší se na Leoše Mareše

Zpěvačka tvrdí, že při hubnutí je osmdesát procent úspěchu ve stravě a dvacet ve cvičení. Najala si kondičního trenéra, upravila jídelníček a dodržuje pitný režim. Pije prý jen čistou vodu s citronem a vyloučila všechny sladké limonády. Bublinky a led nemá ráda kvůli svému pracovnímu nástroji - hlasu. O Hlase bude také nová show, kterou bude moderovat společně s Leošem Marešem.

"Budeme se střídat v rozhovorech, dělat společné vstupy. Lidé, kteří se přihlásili, mají už nějaké zkušenosti, mají už jisté sebevědomí a vědí přesně, co chtějí a jak to chtějí. Moje úloha bude více provázet projektem, než podporovat soutěžící. Ale určitě, když bude někdo potřebovat poradit, pomoct, jsem tam pro ně," řekla pro iDNES.cz Tina, která se na svého moderátorského partnera těší. "Práce s Leošem je převážně zábavná a hodně jsem se od něj naučila. Snad se mi podaří zúročit to v tomto pořadu."

"S Tinou jsme si sedli nejen pracovně, ale i lidsky. Jsme už sehraný tým a vzájemně se doplňujeme. Na druhou stranu Tina je živel, spontánní, emotivní člověk, který mě svými reakcemi dokáže vždycky překvapit. Proto se nebojím, že bychom spadli do nějakého stereotypu," prohlásil Leoš Mareš.

Tina o sobě tvrdí, že není kontroverzní typ, přesto se ale koncem loňského prosince postarala o rozruch a na Facebooku sklidila pořádnou kritiku. Kmotrem jejího nového alba S.E.X.Y. se totiž stal bývalý slovenský premiér Robert Fico.

"Nikdy jsem nebyla kontroverzním člověkem a neuměla jsem prvoplánově vymyslet, co bude lidi šokovat, to, že jsem oslovila pana Fica, byla obrovská náhoda," citoval zpěvačku list Pravda.

Show Hlas ČeskoSlovenska startuje na obrazovkách Novy a Markízy už 12. února. O vítězství zabojuje 150 nejtalentovanějších zpěvaček a zpěváků z České republiky a Slovenska, kteří uspěli v podzimních castingových kolech. Mezi nimi také budou zástupci z řad čtenářů iDNES.cz Veronika Vrublová a Martin Hrabal (více čtěte zde).

Čtyři koučové povedou své týmy k vítězství, kdo se stane majitelem titulu Hlas ČeskoSlovenska, bude jasné po velkém Grandfinále 3. června 2012.

"Musím říct, že jsem velmi mile překvapena z výběru. Jsou to fakt dobří zpěváci, teď to vůbec nepřeháním, ani nepromuji ten projekt, ale lidé budou mile překvapeni z toho, jaká vysoká úroveň zpěvu se tady vyskytne," dodala Tina.

