Zpěvačka Tina o výchově dítěte s jiným mužem: Je to lepší než dřív

Otcem vašeho syna Lea je fotbalista Richard Lásik, nyní ale žijete s rapperem Separem. Nemrzí vás, že vám vztah s biologickým otcem vašeho dítěte nevydržel?

Ono to vyzní hrozně debilně, ale my teď máme tak blízký a dobrý kamarádský vztah, že je to lepší než předtím. On je velmi spokojený, našel také svoje štěstí, já mám radost z něj, on má radost ze mě, takže všechno je tak, jak má být.

Jak vám vůbec Leo změnil život?

Priority se prostě úplně otáčejí a mění a konečně jsem si začala užívat život. Klíč od osobního štěstí jsem uzamkla na tajném místě, kam se nikdo nedostane, a věci, které mě dřív rozčilovaly, tak už ani nevím, že jsou.

Vracíte se zpět do Hlasu, který budete moderovat po boku Leoše Mareše. Zvládáte kombinovat práci s péčí o ročního Lea?

Těch natáčecích dní není tolik, máme takové "dvojdny", není to nijak dramatické. Jsou maminky, které jsou na tom hůř, pracují i pět dní v týdnu několik hodin, tudíž nebudu pokrytec, který si bude stěžovat, jak je to náročné, protože to náročné není. O dítě je dobře postaráno, tohle umí zařídit každá maminka, moje dítě se má hodně dobře.

Jak se do formy vrátilo vaše tělo?

Já to vůbec neřeším. Nikdy jsem nebyla typ, který by se potřeboval dát do nějaké speciální formy. A tím, že plavky nepředvádím, a asi ani předvádět nebudu, tak to nechávám plynout nějak přirozeně, a když jsem hladová, tak se prostě najím jako každý normální člověk. Takže to neprožívám jako lidi, kteří by to prožívali na mém místě.