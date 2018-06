Nejkrásnější nohy ze všech zpěvaček má Tereza Kerndlová

"Z titulu mám radost. Hezké nohy jsou důležité asi jako celkový vzhled zpěvačky. Myslím si, že by se o sebe měla starat každá ženská, ne jen ta, co se někde ukazuje," řekla zpěvačka Tereza Kerndlová, pro kterou vysoké podpatky nejsou žádným problémem.

Tereza Kerndlová a Kateřina Sokolová

"Já už jsem docela zvyklá a už mám i vychytaný takový ty polopády, dokážu to vybalancovat. Všechno je to o zkušenostech," prohlásila zpěvačka, kterou zatím bolavé nohy moc netrápí.

Recept na krásné nohy "Jednoznačně doporučuji skloubit aerobní cvičení jako chůze, běh, přirozený pohyb, k tomu bych doporučila posilovací cviky na malé svalové partie, jako jsou zadeček, stehna, lýtka. Chce to velký počet opakování a malé váhy, nebo úplně bez zátěže, s vlastní váhou těla," tvrdí cvičitelka Zuzana Bičíková.

"Říká se, že je na to dobrá vana. Já osobně ale miluji sprchu, takže možná je to ta sprcha," míní Tereza.

O vítězce rozhodovala šestičlenná odborná porota, kde zasedli mimo jiné cvičitelka Zuzana Bičíková, návrhářka Ivana Mentlová, fotograf Jan Tůma nebo poslední držitelka titulu, modelka Kateřina Sokolová.

"Celá porota se jednoznačně shodla. Terezka je nádherná celá, má krásné nohy, takže myslím, že zrovna ona bude určitě tuhle soutěž reprezentovat nejlépe," myslí si modelka, která přiznala, že sama má problémy s vysokými podpatky.

"Poslední dobou začínám zjišťovat, že mám z nich hrozně zkrácené svaly a občas se cítím jako poleno. Proto se hodně hýbu, chodím i na jógu a podobně," dodala Sokolová, která v létě chystá focení velké kampaně pro butik, jehož je tváří.

Trenérka Zuzana Bičíková potvrdila, že cvičením lze problémy z vysokých podpatků eliminovat a dokonce se dají upravit i křivé nohy do X a do O.

"Vysoké podpatky vypadají sexy, ale co se týká zdraví a správné chůze, určitě to není přirozené. Nicméně pokud žena potom cvičí, tak se dá to špatný nastavení chodidla nějak redukovat. Dají se ovlivnit i křivé nohy. Na to bych doporučila cvičení jógy, pilates a takový způsob cviků, který se hodně zabývá správným držením těla," objasnila Bičíková.

Vítězka kromě titulu Nejhezčí nohy 2012 získala také zájezd pro dvě osoby v hodnotě 25 tisíc korun, posilovací stroj a holicí kosmetiku a potřeby na celý rok.