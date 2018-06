Zpěvačka Tereza Černochová: Modelkou bych mohla být, ale ne v Česku

"Možná v jiné zemi, tady ne. S touhle váhou, v týhle zemi, absolutně ne. Náš stát je tak příšerně nekompromisní a zkostnatělý, prostě sto let za opicema. Já přitom miluji Českou republiku, ale v tomto mě příšerně štve, že absolutně nedává prostor normálním ženám s dobrým pozadím," řekla iDNES.cz zpěvačka.

Černochová má ráda, když je při focení jasně dané téma. V minulosti se už na fotkách objevila coby domina, nebo ze sebe nechala udělat krávu na řeznickém stole, která měla na sobě nakreslené jednotlivé části na porcování. Při posledním focení pro Art for Life byla pověšená na jeřábu a patřičně si to užívala (všechny fotky z kalendáře Dream 2013 najdete zde).

Tereza Černochová v kalendáři Dream 2013 občanského sdružení Art for Life

"Byl to velký adrenalin, fakt velký zážitek. Musím říct, že občas závidím holkám, které jsou na focení prakticky furt. I když to musí být pro ně náročný, někam jedou a fotí třeba v pralese. To mě na tom focení hrozně baví," prozradila Černochová.¨

Zpěvačka pracuje na nové desce, která by měla být hotová příští rok. Občas si vzpomene na své začátky s Black Milk, kdy prý bylo všechno snazší.

"Tenkrát ještě byla docela dobrá doba a bylo hodně sponzorů, lidi chtěli rozdávat peníze a podporovat nový projekty, jako byl i Black Milk. Od té doby, co jsem jakoby sama za sebe, tak je to furt horší a horší. Svoji desku vydávám asi v tu nejhorší dobu, která může být. Střádám veškerý síly a finance," řekla zpěvačka, která se s Helenou Zeťovou a Terezou Kerndlovou už moc nevídá.

"Máme jiný rozptyl kamarádů, známých a akcí, takže nemáme šanci na sebe narazit," dodala Černochová.