Zpěvačka Susan Boyle chce být matkou, rozhodla se pro adopci

Od svého úspěchu v televizní soutěži už zpívala pro kdekoho, od amerického prezidenta po anglickou královnu. Přesto prý má dojem, že ještě nedosáhla všeho. „Chci dát někomu mladému to, co jsem neměla já,“ citoval ji list Sunday Mail.

Susan Boyle pochází ze skotského Blackburnu a skotskému týdeníku Sunday Mail řekla: „Mám na rozdávání tolik lásky. Chci adoptovat dítě, které nemá mnoho a jemuž mohu něco dát. Uvidím, co na to řekne sociální služba, ale já bych byla šťastná. Vím, že jsem svobodná a že mi je přes padesát. Lidé si myslí, že to nemíním vážně, a smějí se mi. Uvidíme.“ O možnosti, že by získala dítě do náhradní péče, řekla, že by to sice bylo dobré, ale že tyto děti je pak třeba vrátit. „To by se mi nelíbilo, s adopcí toto odloučení neřešíte,“ prohlásila.

Adopce prý není spontánní nápad. Zpěvačka nad ní uvažuje už rok. Není ovšem jisté, zda britské úřady svěří dítě do péče svobodné ženě, která navíc trpí Aspergerovým syndromem, tedy poruchou sociálního chování.

Na druhou stranu může Susan Boyle, jež ohromila v soutěži Britain’s Got Talent v roce 2009, poskytnout dítěti dobré zázemí, protože její jmění se odhaduje na miliony liber. Prodala už 19 milionů alb a v listopadu jí má vyjít její šestá deska s názvem Hope.